Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал правительство активизировать дипломатическую работу с Соединёнными Штатами, чтобы обеспечить выполнение двусторонних договорённостей в сфере безопасности и защитить национальные интересы и инвестиции корейских компаний. Об этом он заявил 10 ноября на заседании правительства в Сеуле, сообщает Korea Herald.

Ли Чжэ Мён заявил, что после промежуточных выборов в США возможны изменения внешней среды. Он поручил профильным министерствам и ведомствам проанализировать возможные факторы с разных сторон и подготовить планы реагирования для различных сценариев.

Контакты не только с Белым домом

Президент подчеркнул, что Сеул должен укреплять доверие и сотрудничество с Вашингтоном на взаимовыгодной основе. По его словам, необходимо защищать интересы страны и инвестиции компаний, одновременно обеспечивая надлежащее выполнение дипломатических соглашений и договорённостей в сфере безопасности между двумя государствами.

Ли также призвал не ограничиваться взаимодействием с администрацией США. Он считает необходимым развивать двухпартийные контакты в Конгрессе, а также расширять коммуникацию с властями штатов и бизнесом.

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Договорённости и инвестиции

Заявление прозвучало после побед демократов на промежуточных выборах в США 3 ноября, что, по данным издания, усилило неопределённость относительно реализации широкого соглашения Сеула и Вашингтона, заключённого в ноябре 2025 года. Совместный документ предусматривает обязательство Южной Кореи инвестировать в США 350 млрд долларов и снижение пошлин, а также одобрение Вашингтоном строительства Южной Кореей атомных подводных лодок.

Документ также предусматривает поддержку процесса, который может открыть возможность гражданского обогащения урана и переработки отработавшего ядерного топлива. В то же время переговоры по ядерному сотрудничеству фактически остановились после первого раунда в июне.

Отдельно Ли Чжэ Мён призвал усилить мониторинг американской и мировой экономики, надзор за финансовыми рынками и систему быстрого реагирования на возможную нестабильность. Он также подчеркнул необходимость повышать конкурентоспособность стратегических отраслей, в частности производства полупроводников и сферы искусственного интеллекта.

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