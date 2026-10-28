Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что безответственный экстремизм и чрезмерные требования в отношении реформы прокуратуры могут поставить под угрозу ее эффективное проведение. Об этом он написал в социальной сети X в ответ пользователю, который потребовал от него извинений за такое определение критиков, сообщает Korea Herald.

Заявление президента

Ли отметил, что часть людей искренне выступает за реформирование прокуратуры ради страны и народа. В то же время, по его словам, другие фактически препятствуют реформе, выдвигая чрезмерные и провокационные требования ради скрытых политических или личных целей.

Президент назвал безответственным экстремизмом подход «все или ничего». Он также раскритиковал нападки на тех, кто стремится провести реформу, и, по его словам, разжигание страха перед ее провалом с использованием стремления части общества к переменам.

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Спор в Демократической партии

Как отмечает издание, заявление Ли восприняли как направленное против сторонников жесткой линии в его правящей Демократической партии. Они обвинили президента в отступлении от реформы прокуратуры, которая является давней программной целью партии.

Ранее Ли предлагал сохранить за прокурорами право проводить дополнительные расследования в исключительных случаях. Однако закон о реформе, принятый правящей партией и недавно введенный в действие, полностью лишил прокуратуру следственных полномочий. За ней остались лишь полномочия выдвигать и поддерживать обвинения.

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