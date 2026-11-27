Президент Ливана Джозеф Аун предложил, чтобы Временные силы ООН в Ливане продолжали выполнять свои обязанности в период поэтапного вывода. По его словам, это позволит избежать вакуума безопасности и обеспечит время для согласования формата сил, которые должны заменить миротворческую миссию.

Аун заявил об этом во время встречи с государственным секретарем Федерального министерства обороны Германии Йенсом Плётнером, сообщает Anadolu Agency. Президент подчеркнул, что правовой основой для любых сил, заменяющих миссию, должна быть резолюция Совета Безопасности ООН 1701.

Поддержка ливанской армии

Аун отметил, что Рамочное соглашение предусматривает расширение полномочий ливанской армии. В то же время, по его словам, военным по-прежнему необходима международная военная поддержка. Он также сказал, что жители юга Ливана хотят сохранения международного присутствия и нуждаются в условиях для поддержания средств к существованию и проживания на своей земле.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Плётнер заявил, что восстановление юга Ливана зависит от последовательного продвижения к стабильности. Германия, по его словам, присоединится через европейскую миссию поддержки, которая должна создать правовую основу для продолжения двустороннего сотрудничества и немецкой поддержки ВМС Ливана.

Мандат миссии истекает в конце года

28 августа 2025 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2790, которой в последний раз продлил мандат Временных сил ООН в Ливане до 31 декабря 2026 года. Поэтапный вывод миссии запланирован на 2027 год.

Миротворцы ООН размещены на юге Ливана с 1978 года. Их мандат был существенно расширен в 2006 году резолюцией 1701: миссия следит за прекращением боевых действий и Голубой линией между Ливаном и Израилем, сообщает о нарушениях и поддерживает развертывание ливанской армии к югу от реки Литани.

Читай нас в