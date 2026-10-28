Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал сообщаемый отъезд сенатора Флавиу Болсонару в Соединенные Штаты, назвав его уклонением от бразильского правосудия. Как сообщает Anadolu Agency, заявление прозвучало через два дня после победы Лулы во втором туре президентских выборов.

Расследование и запрет на выезд

По данным агентства, старший сын бывшего президента Жаира Болсонару покинул страну на фоне расследования возможного отмывания денег, связанного с незаконными платформами цифровых ставок. В понедельник судья Федерального верховного суда Алешандре де Мораес обязал Болсонару сдать все документы для выезда, в том числе обычный, дипломатический и итальянский паспорта, а также запретил ему покидать Бразилию.

После истечения установленного 24-часового срока без исполнения этого решения Федеральная полиция, по сообщению Anadolu Agency, аннулировала бразильские паспорта сенатора. Незадолго до отъезда Болсонару публично заявлял, что не намерен бежать и передаст паспорта, чтобы защищаться от обвинений.

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Визы для семьи Болсонару

Информация об отъезде Болсонару появилась одновременно с заявлением высокопоставленного чиновника Госдепартамента США о том, что сенатору и членам его семьи выдадут визы для въезда в страну.

В первом туре выборов 4 октября Болсонару получил 47% действительных голосов, а Лула — 45%. Во втором туре в воскресенье Лула набрал 51,76% голосов и стал первым кандидатом в истории Бразилии, которому удалось отыграть отставание после первого тура президентских выборов.

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