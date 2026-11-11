Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите лидеров COP31 в Анталье, Турция, заявил, что сохранение окружающей среды не должно зависеть от геополитического соперничества. Он предупредил, что усиление конфликтов и инфляция угрожают международным усилиям в сфере защиты окружающей среды, сообщает Anadolu Agency.

Климат в повестке дня

По словам Лулы да Силвы, тема изменения климата исчезла из выступлений и документов мировых лидеров на встречах G7 и G20. Он назвал эти форумы объединяющими крупнейших в мире эмитентов парниковых газов и заявил, что обеспокоенность климатическим кризисом сменилась молчанием.

Президент Бразилии также сказал, что мировые лидеры стали больше говорить об оружии и тарифах, чем о выживании будущих поколений.

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Войны и инфляция

Лула да Силва заявил об ослаблении глобальной динамики после COP30 в бразильском Белене. По его словам, во время этой конференции коренные народы и защитники лесов обеспечили исторический уровень общественного участия.

Президент Бразилии предостерег, что отдельные страны все чаще рассматривают переход к чистой энергии как препятствие для безопасности и процветания. Он подчеркнул, что войны и инфляция затрудняют правительствам противодействие приближающимся климатическим катастрофам, а планета не может быть заложницей борьбы за гегемонию.

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