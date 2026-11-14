Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Камбоджу с государственным визитом и для участия в 20-м саммите Франкофонии. Французский лидер прибыл в Пномпень вместе с первой леди Брижит Макрон, сообщает Anadolu Agency.

Торговля и инвестиции

Это первый визит президента Франции в Камбоджу после поездки Франсуа Миттерана в 1993 году. Макрон заявил в социальной сети X, что его визиты в Камбоджу и Малайзию должны способствовать защите рабочих мест во Франции, открытию новых рынков и снижению экономической зависимости.

Президент Франции прибыл в Камбоджу вместе с представителями бизнеса. Он также упомянул об интересе страны к французскому опыту рынка Ранжис близ Парижа для развития собственного рынка.

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Саммит в Пномпене

Макрон вместе с королем Камбоджи Нородомом Сиамони должен открыть отреставрированный храм Западный Мебон в Ангкоре. Франко-камбоджийские реставрационные работы на памятнике продолжались 14 лет.

По данным Международной организации Франкофонии, в Пномпене открылась 48-я министерская конференция организации под председательством заместителя премьер-министра Камбоджи Прака Сокхона. Ее участники рассматривают политические вопросы и направления сотрудничества перед саммитом, запланированным на 15–16 ноября.

Франкофония объединяет государства и правительства для сотрудничества в сфере французского языка, образования, культурного обмена и экономического партнерства.

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