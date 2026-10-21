Президент Франции Эммануэль Макрон совершил необъявленный визит в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Стороны договорились, что королевство будет поставлять Франции дополнительные объемы дизельного топлива «столько месяцев, сколько потребуется», сообщает France 24.

Визит стал первым приездом западного лидера в королевство с тех пор, как йеменские хуситы в этом месяце усилили атаки на Саудовскую Аравию. Елисейский дворец заявил, что поездка должна была продемонстрировать солидарность Франции с королевством на фоне этих атак.

Топливо для Франции

Поездка в Эр-Рияд была частью турне по странам Залива, направленного на обеспечение Франции нефтью и дизельным топливом, а также на снижение цен на топливо. Макрон заявил, что выполняет свою работу, пытаясь ослабить напряженность из-за цен на бензин, которые стали одной из причин социальных волнений во Франции.

В рамках этого турне Макрон также обеспечил дополнительные поставки 200 тысяч тонн дизельного топлива в месяц из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Катар должен поставлять Франции по две тераватт-часа сжиженного природного газа ежемесячно.

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Защита нефтяного терминала

Французский президент сообщил, что в течение последних восьми дней Франция развернула персонал и средства для защиты саудовского нефтяного терминала Янбу на Красном море от атак хуситов. По его словам, Франция выполняет оборонительную роль в координации с Саудовской Аравией, при этом он подчеркнул важность возобновления переговоров с хуситами.

Макрон и Мухаммед бин Салман также договорились обсудить расширение сотрудничества в сфере безопасности и инфраструктурные проекты, которые позволили бы обойти заблокированный Ормузский пролив. Саудовская Аравия использовала терминал Янбу для экспорта нефти после блокировки пролива Ираном в начале войны на Ближнем Востоке.

По данным издания, атаки хуситов в последние недели вынудили Саудовскую Аравию закрыть главный аэропорт и перенести крупную инвестиционную конференцию. Морская блокада, объявленная хуситами, также угрожает нефтяному экспорту королевства.

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