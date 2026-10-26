Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на утренней пресс-конференции поздравила президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой во втором туре президентских выборов. Она назвала результат важным для Латинской Америки и Карибского бассейна и сообщила о намерении позвонить Луле, чтобы лично его поздравить. Об этом сообщает Mexico News Daily.

Реакция на выборы в Бразилии

Шейнбаум назвала победу Лулы триумфом президента, народного движения и правительства, представляющего своих граждан. По ее словам, этот результат означает поражение правого движения. Президент Мексики также заявила, что администрация Лулы имеет сходство с ее собственным правительством.

По данным издания, Лула победил Флавиу Болсонару, сына бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, во втором туре, который состоялся в воскресенье. Ранее Лула уступил Болсонару в первом туре голосования.

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Отставка главы INE

Во время той же пресс-конференции Шейнбаум положительно оценила решение Гвадалупе Таддеи покинуть должность председателя Национального избирательного института Мексики, или INE. Таддеи занимала этот пост с 2023 года.

Таддеи объявила об отставке на фоне обвинений в коррупции, связанных с контрактами INE, которые получили компании, связанные с Хосе Альфредо Эрнандесом Касильясом. По сообщениям СМИ, он состоит в близких личных отношениях с Таддеи. Шейнбаум заявила о необходимости провести расследование и аудит в связи с подозрениями в злоупотреблении властью или привилегиях в избирательном органе. Она также подчеркнула, что работа INE не будет прерываться накануне выборов федерального, штатного и муниципального уровней, назначенных на 6 июня 2027 года.

Экономические показатели

Шейнбаум также назвала хорошей новостью рост экономики Мексики на 3,5% в августе в годовом выражении. По данным Национального института статистики и географии INEGI, строительная деятельность в августе выросла на 7,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Президент связала экономический рост, в частности, с жилищным строительством, инфраструктурными проектами и производством электроники.

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