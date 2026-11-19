Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его администрация пересматривает отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но намерена продолжать обсуждения с государствами-членами блока. Об этом сообщает The Japan Times.

Заявление прозвучало после саммита АСЕАН в Маниле, который состоялся без участия Мьянмы. Лидеры объединения заявили, что могут постепенно восстановить полное политическое представительство страны в блоке, если Мьянма продемонстрирует прогресс в урегулировании внутреннего кризиса.

Условия АСЕАН

АСЕАН связывает возможное восстановление представительства Мьянмы с выполнением пяти пунктов консенсуса, принятого вскоре после военного переворота 2021 года. План предусматривает немедленное прекращение насилия, конструктивный диалог между всеми сторонами, посредничество АСЕАН и гуманитарную помощь.

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Мин Аун Хлайн заявил в парламенте, что, по его мнению, АСЕАН оказывает давление только на Мьянму. Он также сказал, что при возвращении к нормальным отношениям стороны будут учитывать позицию Мьянмы и намерения государств-членов объединения.

Мирная конференция в 2028 году

Мин Аун Хлайн, который стал президентом в апреле после выборов, на которых доминировала поддерживаемая военными партия, также анонсировал мирную конференцию. Государственная газета Global New Light of Myanmar сообщила, что ее планируют провести в феврале 2028 года. Президент заявил, что стремится завершить боевые действия в течение своего пятилетнего срока.

После переворота 2021 года в Мьянме продолжается вооруженное противостояние между военными и различными вооруженными группировками. По данным материала, в результате конфликта погибли более 100 тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на призывы прекратить насилие, военные активизировали авиаудары в отдельных районах страны, в результате которых гибли мирные жители.

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