Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его правительство не будет выполнять требования решения Международного суда ООН, которые считает неприемлемыми. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.

По словам Мин Аун Хлайна, Мьянма будет действовать так, как, по ее мнению, подобает ответственному государству, однако не согласится на требования, которые считает неуместными. Он также назвал иск, поданный Гамбией, односторонним обвинением и заявил, что использование термина «геноцид» серьезно повредило репутации страны.

Решение Международного суда

На прошлой неделе Международный суд ООН постановил, что Мьянма совершила геноцид в отношении преимущественно мусульманского меньшинства рохинджа. Суд привел доказательства преступлений во время кампании силовиков Мьянмы в штате Ракхайн в 2017 году.

Суд установил, что силовики убили тысячи гражданских рохинджа, совершали массовое сексуальное насилие над женщинами и крайнее насилие в отношении детей. Он предписал Мьянме обеспечить беженцам безопасное возвращение домой, выплатить компенсации, размеры которых определят позднее, а также расследовать действия и наказать подозреваемых в геноциде.

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Решения Международного суда ООН являются обязательными и не подлежат обжалованию, однако суд не имеет механизма принудительного исполнения своих вердиктов.

Позиция властей Мьянмы

Мьянма ранее отрицала геноцид, утверждая, что ее действия были направлены против вооруженного восстания после нападений, в результате которых погибли 12 сотрудников сил безопасности. Однако суд отверг этот аргумент, отметив, что не увидел доказательств того, что во время операций Мьянма различала гражданских лиц и предполагаемых бойцов рохинджа.

Во время кампании насилия сотни тысяч представителей общины рохинджа бежали в соседний Бангладеш. Суд также отметил, что деревни рохинджа систематически разрушали, а на их месте селили не-рохинджа. Правительство Мьянмы назвало решение суда большим разочарованием и несправедливым.

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