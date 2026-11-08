Президент Аргентины Хавьер Милей предлагает снизить ставку корпоративного налога с 25% до 15% для проектов в сфере искусственного интеллекта и других перспективных отраслях, если объем инвестиций составит не менее $1 млрд. Власти страны стремятся привлечь технологические компании к созданию дата-центров, в частности в Патагонии, сообщает Der Spiegel.

Патагония для дата-центров

Милей рекламирует Аргентину технологическим корпорациям как страну с меньшей бюрократией, более низкими налогами и огромными пространствами патагонской степи. Он заявлял, что Аргентина не будет регулировать искусственный интеллект, а также предлагал разрешить создание «нечеловеческих компаний», которыми полностью управляли бы ИИ-агенты.

В Патагонии есть открытые равнины вдали от крупных населенных пунктов, прохладный климат для охлаждения серверов, сильные ветры для производства электроэнергии и большие запасы сланцевого газа в Вака-Муэрта. Польская компания Green Capital планирует построить там дата-центр стоимостью $3 млрд, вычислительные мощности которого крупные технологические компании могли бы арендовать для задач ИИ.

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Ограничения инфраструктуры и критика

Аргентина располагает примерно 40 мегаваттами мощностей дата-центров, тогда как в Чили этот показатель составляет около 400 мегаватт, отмечает Financial Times. Инвесторы в Латинской Америке до сих пор чаще выбирали Уругвай, Мексику или Бразилию. После заявления Милея о крупном дата-центре OpenAI более года назад новой информации об этом проекте не поступало.

Представители OpenAI, Amazon, Google, Oracle, операторов дата-центров и венчурный инвестор Питер Тиль недавно посещали Буэнос-Айрес, пишет издание со ссылкой на данные Associated Press. Разработчик дата-центров Crusoe, участвующий в строительстве кампуса OpenAI в Техасе, в этом году стремился провести переговоры с аргентинскими чиновниками в сфере энергетики об инвестициях, поддержанных правительством США.

Инициатива вызывает обеспокоенность у экологических активистов и представителей коренного народа мапуче. Исследователь аргентинской экологической группы Observatorio Petrolero Sur Алан Роча Варсаньи предупредил, что вычислительные мощности могут экспортироваться туда, где они нужны OpenAI и другим компаниям. Критики также указывают на экологическую нагрузку, при этом дата-центры создают сравнительно мало рабочих мест.

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