Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в Буэнос-Айресе, что готов к диалогу с различными секторами общества, однако назвал политические дебаты в стране интеллектуально нечестными. Так он отреагировал на призыв Папы Льва XIV к диалогу и демократическому сосуществованию во время исторического визита понтифика в Аргентину, сообщает Buenos Aires Times.

Заявление Милея о диалоге

Аргентинский президент утверждает, что оппозиция в прошлом году поддержала 40 законопроектов, которые, по его мнению, были направлены на разрушение макроэкономической стабильности. Милей подчеркнул приверженность своего правительства фискальному равновесию и заявил, что возражения против этой политики, по его убеждению, означают предложения увеличить государственные расходы.

Президент также заявил, что не возражает против диалога и сосуществования, однако считает дискуссию в аргентинской политике демагогической и лишенной концептуальной точности. По его словам, правительство старается не перекладывать бремя нынешних решений на будущие поколения аргентинцев.

Позиция понтифика

В своей первой речи после прибытия в Аргентину Папа Лев XIV заявил, что экономика должна служить людям, а не люди — экономике. Понтифик обратил внимание на положение тех, кто работает, но все равно не может обеспечить потребности своих семей.

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Лев XIV также выступил в защиту бедных и пенсионеров, призвав уделять особое внимание людям, которых коснулись болезни, состояние зависимости и инвалидность. Как отмечает издание, это был косвенный намек на спорное сокращение правительством помощи людям с инвалидностью, из-за которого каждую неделю проходят протесты у здания Национального конгресса в Буэнос-Айресе.

Папа подчеркнул, что укрепление демократии требует готовности слушать и взвешенного использования слов. Он также отметил важность личной добропорядочности чиновников и сказал, что коррупция подрывает доверие граждан к институтам.

Встреча в президентском дворце

Милей назвал приезд понтифика эмоциональным событием. По его словам, во время частной встречи в президентском дворце Каса-Росада они говорили о моральных основах политики, роли Священного Писания в принятии решений и естественном праве.

Визит Льва XIV стал первым визитом понтифика в Аргентину почти за четыре десятилетия. В рамках поездки Папа планирует посетить дом для людей с инвалидностью и тюрьму, а также отслужить три мессы под открытым небом.

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