Президент Милей со слезами попрощался с Папой Львом XIV — Buenos Aires Times
В Аргентине президент Хавьер Милей со слезами попрощался с Папой Львом XIV в международном аэропорту Эсейса. Понтифик завершил четырехдневный визит в страну и отправился в Перу, где продолжит тур по Южной Америке, сообщает Buenos Aires Times.
Прощание в аэропорту
Папу провожали во время короткой церемонии с полными воинскими почестями. На прощании также присутствовали руководитель аппарата президента Карина Милей и министр иностранных дел Пабло Кирно.
По данным издания, президент Аргентины был заметно тронут в конце визита и не смог сдержать слез. Последней остановкой Папы в стране стал Лухан.
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Месса в Лухане
Визит Льва XIV завершился мессой перед базиликой Богоматери Луханской. По оценке властей провинции, на богослужение пришли более трех миллионов верующих.
После службы понтифик поблагодарил аргентинцев за теплый прием и сказал, что чувствовал себя в стране как дома. Он также пожелал Аргентине благословения и призвал присутствующих нести Евангелие с радостью и благодарностью.
Карина Милей в социальных сетях назвала четыре дня визита временем глубокой духовности и эмоций. Она поблагодарила представителей Церкви, национального правительства и различных юрисдикций, которые участвовали в организации поездки.