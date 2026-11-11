В Аргентине президент Хавьер Милей со слезами попрощался с Папой Львом XIV в международном аэропорту Эсейса. Понтифик завершил четырехдневный визит в страну и отправился в Перу, где продолжит тур по Южной Америке, сообщает Buenos Aires Times.

Прощание в аэропорту

Папу провожали во время короткой церемонии с полными воинскими почестями. На прощании также присутствовали руководитель аппарата президента Карина Милей и министр иностранных дел Пабло Кирно.

По данным издания, президент Аргентины был заметно тронут в конце визита и не смог сдержать слез. Последней остановкой Папы в стране стал Лухан.

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Месса в Лухане

Визит Льва XIV завершился мессой перед базиликой Богоматери Луханской. По оценке властей провинции, на богослужение пришли более трех миллионов верующих.

После службы понтифик поблагодарил аргентинцев за теплый прием и сказал, что чувствовал себя в стране как дома. Он также пожелал Аргентине благословения и призвал присутствующих нести Евангелие с радостью и благодарностью.

Карина Милей в социальных сетях назвала четыре дня визита временем глубокой духовности и эмоций. Она поблагодарила представителей Церкви, национального правительства и различных юрисдикций, которые участвовали в организации поездки.

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