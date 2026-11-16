На президентских выборах в Кабо-Верде действующий глава государства Жозе Мария Невеш лидирует с результатом 63,8% голосов. Согласно предварительным данным официального портала результатов, обработаны данные с 1 244 из 1 296 избирательных участков, или 96%.

Предварительные результаты голосования

Невеш получил 79 945 голосов. Его главная соперница, бывшая министр юстиции Жоана Роза, получила 39 544 голоса, или 31,6%. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на предварительные официальные результаты.

Отображённые на портале данные указывают, что в голосовании приняли участие 129 032 избирателя — 32% от 403 849 зарегистрированных избирателей. Всего за президентский пост боролись шесть кандидатов, а остальные четыре претендента набрали менее 2% голосов каждый.

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Условия победы

Невеш, занимающий пост президента с 2021 года, стремится переизбраться на второй пятилетний срок. Его поддерживает Африканская партия независимости Кабо-Верде, победившая на парламентских выборах в мае.

Розу поддерживает оппозиционное Движение за демократию. Она является первой женщиной-кандидатом на пост президента страны с момента обретения Кабо-Верде независимости от Португалии в 1975 году. Для победы в первом туре кандидат должен получить более половины действительных голосов; в противном случае два лидера выйдут во второй тур, запланированный на 29 ноября.

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