Президент ОАЭ шейх Мохамед провел в Абу-Даби переговоры с Марквейном Маллином, которого The National называет министром внутренней безопасности США. Они обсудили усилия по реагированию на последние события на Ближнем Востоке.

Сотрудничество ОАЭ и США

По данным государственного информагентства Wam, шейх Мохамед и Маллин также рассмотрели возможности дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества между ОАЭ и США.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Президентского двора по специальным вопросам шейх Хамдан бин Мохамед бин, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад и другие официальные лица.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Напряженность в регионе

Переговоры состоялись на фоне обострения напряженности в регионе. Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что иранская атака поразила гражданский промышленный объект, вызвав пожар и материальный ущерб. По предварительным данным ведомства, пострадавших не было.

Саудовская противовоздушная оборона, по данным источника, перехватила беспилотник, запущенный хуситами в Йемене в направлении региона Эр-Рияд. Саудовская коалиция также сообщила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, которую хуситы запустили в направлении западного региона Саудовской Аравии. Подробностей о местах перехвата, возможных жертвах или ущербе коалиция не привела.

Встреча состоялась после телефонного разговора заместителя премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бин Заида с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили региональные события и гуманитарные последствия войны в Судане. Шейх Абдалла заявил о поддержке ОАЭ международных и региональных усилий по немедленному безусловному прекращению огня и началу всеобъемлющего политического процесса под руководством гражданских лиц.

Читай нас в