Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мохамед бин Заид Аль Нахаян встретился в Абу-Даби с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества, прежде всего в сферах экономического развития, сообщает The National.

Экономическое сотрудничество

Родригес прибыла в Абу-Даби с рабочим визитом. Президент ОАЭ пожелал ей успехов в руководстве страной и реализации стремлений венесуэльского народа к дальнейшему прогрессу и благополучию.

Лидеры подтвердили намерение развивать отношения между ОАЭ и Венесуэлой и расширять взаимодействие в различных сферах в соответствии с общими интересами. На переговорах также рассматривались возможности углубления связей в экономической сфере и сфере развития.

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Бизнес-саммит и водная конференция

В тот же день в Абу-Даби состоялся бизнес-саммит ОАЭ и Венесуэлы с участием чиновников и представителей частного сектора. Мероприятие организовало Министерство внешней торговли ОАЭ совместно с Торгово-промышленной палатой Абу-Даби. Участники обсуждали инвестиционные возможности в энергетике, добывающей промышленности, сельском хозяйстве, логистике и инфраструктуре.

Министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зеюди заявил, что ОАЭ готовы стать хабом для венесуэльских компаний на рынках Ближнего Востока, Азии и Африки. Родригес назвала ОАЭ важным партнёром и пригласила эмиратские компании рассмотреть возможности в энергетике, добыче полезных ископаемых, аграрном секторе и туризме Венесуэлы. По данным издания, страна стремится привлечь около 76 млрд долларов инвестиций в нефтегазовую отрасль в течение следующих пяти лет.

Также на встрече говорили о Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которую Абу-Даби примет в декабре. Стороны подчеркнули значение форума для международных усилий по решению проблем, связанных с водными ресурсами.

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