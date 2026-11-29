Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил в Сеуле, что укрепление союза с Соединёнными Штатами не противоречит стремлению страны к большей стратегической автономии и поддержанию отношений с Китаем. Об этом он сказал во время неформального общения с журналистами на горе Пукак, сообщает Korea Herald.

Ли отвечал на вопросы о недавних кадровых изменениях в сфере национальной безопасности, которые затронули три ключевые должности во внешней политике и безопасности. Среди них были должности министра объединения Чон Дон Ёна и директора Национальной разведывательной службы Ли Чон Сока, которых издание относит к сторонникам стратегической автономии.

По словам президента, союз и автономия одинаково важны и не являются взаимоисключающими подходами. Он добавил, что может учитывать различные взгляды должностных лиц в зависимости от обстоятельств.

Отношения с Китаем

Ли заявил, что Сеул должен и далее расширять и укреплять союз с США, однако не должен из-за этого отказываться от отношений с другими государствами. Он особенно подчеркнул важность связей с Китаем.

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Президент сказал, что объяснял Пекину важность американо-южнокорейского союза, а Вашингтону — что Сеул не может пренебрегать отношениями с КНР. Он также предостерёг от излишней дипломатической напряжённости вокруг Тайваня, сославшись на соглашение 1992 года об установлении дипломатических отношений между Сеулом и Пекином.

В экономическом направлении Ли приветствовал прогресс в переговорах по услугам и инвестициям в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле. В то же время он признал, что для выступлений исполнителей K-pop в Китае сохраняются ограничения. Президент также заявил о необходимости диверсифицировать источники торгового профицита, поскольку, по его мнению, экономическая зависимость Южной Кореи от США слишком высока.

Передача оперативного командования

Ли повторил намерение добиваться скорой передачи Южной Корее от США военного оперативного командования в военное время. Он назвал это ключевым элементом суверенитета, одновременно признав существование внутренней оппозиции такому шагу и важность общественной поддержки.

Говоря о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, президент отметил, что Сеул располагает информацией о вероятности такой поездки, но она остаётся неопределённой. Он заявил, что Южная Корея должна быть готова к обоим сценариям и продолжит пытаться создать условия для диалога с Пхеньяном.

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