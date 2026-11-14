Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на встрече по реформам рынка капитала в Сеуле призвал активизировать слияния и поглощения, в том числе недружественные. По его мнению, это поможет исправить ситуацию с заниженной стоимостью акций южнокорейских компаний. Как сообщает Korea Herald, президент заявил, что правительству следует сделать такие сделки более простыми и частыми.

Ли Чжэ Мён назвал недружественные поглощения «важнейшим механизмом нормализации рынка». Он пояснил, что при аномально низких котировках инвестор может приобрести компанию и продать ее по нормальной цене либо самостоятельно ею управлять. Президент также поручил проверить, существуют ли механизмы, препятствующие недружественным поглощениям.

Концентрация собственности

Законодательство Южной Кореи допускает недружественные поглощения, однако осуществить их сложно, когда контролирующие акционеры владеют большинством акций. На встрече обсуждались компании, в которых доля таких владельцев превышает 50%, а иногда составляет 70–80% акций. Ли Чжэ Мён поставил вопрос, должны ли эмитенты, фактически работающие как частный бизнес из-за концентрированной собственности, и дальше пользоваться преимуществами биржевого листинга.

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Президент предложил рассмотреть возможность делистинга таких компаний, но не назвал конкретного порога доли собственности, который мог бы стать основанием для этого. Он также призвал оперативно исключать с биржи Kosdaq финансово слабые и неэффективные компании, одновременно подчеркнув необходимость защитить предприятия с технологическим потенциалом и перспективами роста.

Правила обязательного предложения

Участники встречи также обсудили предлагаемые правила обязательного тендерного предложения. Они предусматривают, что покупатель контрольного пакета должен предложить миноритарным акционерам продать свои акции, чтобы те могли получить часть премии за поглощение. Правящая и оппозиционная партии договорились внедрить эту систему через изменения в Закон о рынках капитала в ходе текущей сессии Национального собрания.

В то же время часть южнокорейских и зарубежных управляющих активами выступила против модели, при которой покупатель должен приобрести не менее 50% плюс одну акцию, а контролирующие акционеры могут продать свои пакеты первыми. Критики считают, что это не гарантирует миноритариям равную возможность продать акции. Ли Чжэ Мён отметил, что полное тендерное предложение может увеличить стоимость поглощения и сдержать сделки, поэтому призвал продолжить обсуждение.

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