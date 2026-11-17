Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Санаэ Такаити 17 ноября провели двусторонний саммит в Маниле, Филиппины, на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Как сообщает Korea Herald, это была их четвертая двусторонняя встреча с тех пор, как Такаити вступила в должность в октябре прошлого года.

Экономика и контакты между людьми

В начале переговоров Ли заявил, что отношения между Южной Кореей и Японией стали лучше, чем когда-либо. Он также сказал, ссылаясь на недавний опрос, что позитивное отношение граждан двух стран друг к другу существенно улучшилось и достигло рекордно высокого уровня.

Президент Южной Кореи отметил расширение контактов между людьми и экономического сотрудничества. По его словам, развивается и сотрудничество двух государств в сфере безопасности.

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Челночная дипломатия

Ли и Такаити поддерживают формат так называемой челночной дипломатии после своего первого саммита, который состоялся на полях встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу. С тех пор они обменивались визитами в страны друг друга. В последний раз лидеры встречались в мае в Андоне, родном городе Ли.

Ли поблагодарил Такаити за приглашение посетить Японию в январе и сообщил, что совершит этот визит. Японский премьер-министр, со своей стороны, заявила, что значение отношений двух стран возрастает на фоне усиления вызовов международной безопасности, и выразила надежду на дальнейшее развитие связей благодаря челночной дипломатии.

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