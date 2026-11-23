В Южной Корее президент Ли Чжэ Мён 23 ноября назначил бывшую министра юстиции Кан Кум Силь директором Национальной разведывательной службы. Она должна стать первой женщиной во главе этого ведомства, по данным Yonhap, о чем сообщает Anadolu Agency. Кадровые изменения затронули пять высоких должностей в правительстве.

Новый глава МИД

Главой Министерства иностранных дел назначили Лима Ун Суна, который до этого был вторым заместителем советника президента по национальной безопасности. Он занимал эту должность с момента вступления Ли Чжэ Мёна в должность президента в июне 2025 года.

Лим Ун Сун — кадровый дипломат, специализирующийся на отношениях с США. Ранее он был послом Южной Кореи в Канаде и работал на дипломатических должностях в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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Другие кадровые решения

Кан Кум Силь 69 лет. Она работала судьей и адвокатом, а в 2003 году стала первой женщиной-министром юстиции Южной Кореи. По данным The Korea Herald, в 2006 году она безуспешно баллотировалась на должность мэра Сеула, а в январе 2026 года ее назначили послом по вопросам глобального климата и окружающей среды.

Кроме того, Ли Чжэ Мён выдвинул бывшего парламентария Хона Ик Пхё на должность министра по делам объединения, отвечающего за отношения с Северной Кореей. Депутата правящей Демократической партии Хана Чун Хо избрали министром внутренних дел, а старшую пресс-секретаря президента Кан Ю Чжон — министром культуры.

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