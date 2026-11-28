Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 28 ноября посетил церемонию начала строительства кампуса центров обработки данных для искусственного интеллекта в городе Тондхэ провинции Канвондо. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на администрацию президента.

Мощность комплекса

Группа GS строит в Тондхэ кампус ИИ-центров обработки данных мощностью 2,4 гигаватта. Проект входит в число трех крупных мегапроектов, о которых правительство объявило в июне. После завершения комплекс, как ожидается, станет одним из крупнейших объектов инфраструктуры искусственного интеллекта в Азии.

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Заявление администрации президента

В администрации президента заявили, что проект станет первым мегапроектом в регионе Канвондо и крупнейшим объектом ИИ-инфраструктуры в Азии. По ее оценке, он должен способствовать новому росту и оживлению региональной экономики.

В церемонии также приняли участие председатель GS Group Хо Тэ Су, министр науки и ИКТ Пэ Кён Хун и другие должностные лица. На прошлой неделе Ли Чжэ Мён посетил строительную площадку ИИ-центра обработки данных группы SK в юго-восточном городе Ульсан.

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