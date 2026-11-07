Президент Польши Кароль Навроцкий начал формальную процедуру введения национального траура 8 и 9 ноября после стрельбы в центре Кракова. Об этом сообщил представитель президента Рафал Леськевич. Проект распоряжения должен быть передан премьер-министру Дональду Туску для контрасигнации.

Траур в Кракове продлится до 11 ноября

Мэр Кракова Лукаш Гибала также объявил траур в городе, который продлится до 11 ноября. По данным RMF24, стрельба произошла в субботу после 15:00 на территории Главного рынка в историческом центре Кракова.

Черный автомобиль Subaru въехал на площадь с улицы Славковской и направился в сторону улицы Гродзкой. В салоне находился нападавший в маске, который стрелял из огнестрельного оружия по случайным людям.

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Погибли шесть человек

По информации издания, нападавшим был 24-летний гражданин Польши из Свентокшиского воеводства. Его задержали возле перекрестка улиц Дитля и Страдомской. Во время задержания мужчина был ранен полицейскими, после чего его доставили в больницу.

В автомобиле нападавшего полиция обнаружила несколько единиц оружия и боеприпасы. В результате атаки погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Еще 15 человек получили ранения, среди них двое полицейских; состояние одного из них оценивается как очень тяжелое.

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