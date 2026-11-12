Президентский дворец Польши объявил о намерении пригласить лидеров всех политических кругов на переговоры по Конституционному трибуналу. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на пресс-секретаря президента Рафала Леськевича.

Приглашения отправят в четверг

По словам Леськевича, приглашения участникам переговоров должны разослать в четверг. Сами переговоры по Конституционному трибуналу запланированы на понедельник.

Пресс-секретарь отметил, что президентская сторона стремится собрать за одним столом все политические силы. Речь идет о приглашении представителей всех политических кругов.

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Президента будет представлять Богуский

На вопрос об участии президента Кароля Навроцкого в переговорах Леськевич ответил, что президент назначил министра Збигнева Богусского. Он сказал это, отвечая на вопрос о возможном участии Навроцкого в этих переговорах.

Богуский возглавляет канцелярию президента и будет представлять президента во время запланированных переговоров.

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