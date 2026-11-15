В Маниле на Филиппинах президент Индонезии Прабово Субианто извинился перед Сингапуром и Малайзией из-за трансграничного смога, вызванного лесными и земельными пожарами в его стране. Как сообщает Channel NewsAsia, он сделал это в первый день 49-го саммита лидеров АСЕАН 15 ноября.

Пожары продолжались почти четыре месяца

По заявлению Секретариата президента Индонезии, пожары продолжались почти четыре месяца и повлияли на общины в Сингапуре и Малайзии. Прабово заявил, что принес извинения от имени правительства и народа Индонезии, а также заверил других региональных лидеров, что страна приложила максимум усилий для сдерживания огня.

По его словам, к борьбе с пожарами привлекли 71 тысячу человек. Во время операций погибли 16 пожарных, еще многие люди получили ранения. Индонезия также потеряла два вертолета.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследования в отношении компаний

Президент объявил политику нулевой терпимости к компаниям, причастным к лесным пожарам. По его словам, Индонезия отозвала 17 концессий компаний; 26 компаний находятся под следствием, а 11 компаниям предъявили обвинения. Еще 23 компаниям планируют предъявить обвинения, тогда как полиция в целом расследует дела в отношении 104 компаний.

Совместная работа с соседями

Прабово также подчеркнул необходимость перейти от тушения и смягчения последствий пожаров к системной профилактике. Индонезия готовится создать новое агентство и внедрить программы для усиления предотвращения пожаров. В прошлом месяце Сингапур и Индонезия договорились сформировать совместную рабочую группу для расследования деятельности компаний, связанных с пожарами. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг предложил распространить этот механизм на уровень АСЕАН для обмена информацией и доказательствами.

Читай нас в