В Шэньчжэне, Китай, президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин 18 ноября заявил перед представителями бизнеса на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, что инструменты экономического принуждения якобы в значительной степени утратили свою силу.

Заявления о санкциях и суверенитете

Путин заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходят радикальные изменения, а страны всё больше заинтересованы в укреплении государственного, общественного и социально-экономического суверенитета. Он также утверждал, что государства, ранее доминировавшие в мире, пытаются сдерживать развитие стран, демонстрирующих успех и прогресс.

По словам Путина, санкции, пошлины и экспортные ограничения всё ещё препятствуют развитию, однако не способны полностью остановить экономический рост или разрушить экономики конкурентов. В качестве примера он привёл Россию, которая, по его утверждению, подвергается наибольшему количеству санкций в мире.

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Встреча с Си Цзиньпином

Во время 33-й встречи экономических лидеров АТЭС Путин отдельно встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Подробности переговоров сразу не были доступны, сообщает Anadolu Agency.

Встреча состоялась в преддверии запланированного на четверг трёхстороннего саммита с участием Си Цзиньпина, Путина и президента США Дональда Трампа. Путин заявил, что ожидает значительной пользы от этих переговоров. В Шэньчжэне также отдельно встретились Си Цзиньпин и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, участвующий в саммите АТЭС.

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