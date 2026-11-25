Президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин 25 ноября уволил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Соответствующий указ опубликован на официальном российском портале правовой информации, сообщает Anadolu Agency.

Мера пресечения в Москве

Чибиса задержали в Москве в понедельник, а 25 ноября Мещанский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Он возглавлял Мурманскую область с 2019 года. В этом северо-западном регионе России расположен штаб Северного флота РФ.

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Подозрения в хищении средств

Представительница российского МВД Ирина Волк заявила, что в рамках расследования в отношении группы лиц Чибис подозревается в хищении более 39 млн рублей бюджетных средств из регионального министерства строительства и более 1 млрд рублей из регионального министерства транспорта. Согласно приведенным в сообщении данным, это составляет примерно 472,6 тыс. и 12,1 млн долларов соответственно.

Региональные власти сообщили российскому агентству ТАСС, что исполняющим обязанности губернатора назначили одного из заместителей губернатора. Адвокат Чибиса заявил, что его подзащитный не признает вины, а защита обжалует содержание под стражей и будет добиваться смягчения меры пресечения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что по делу продолжаются следственные действия.

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