Президент Румынии Никушор Дан заявил журналисту-расследователю Овидиу Вангеле, что тот больше не сможет посещать пресс-конференции в президентском дворце Котрочень в Бухаресте в течение его каденции. Как сообщает Romania Insider, президент сказал, что распорядился о запрете из-за оскорблений, которые, по его словам, журналист высказывал в его адрес.

Спор на пресс-конференции

Дан сообщил о запрете во время пресс-конференции во вторник, 10 ноября. Вангеле, работающий в Центре медиа-расследований, спросил президента о генеральном прокуроре Кристине Кириак и её голосовании в прокурорской секции Высшего совета магистратуры.

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Реакция на решение

Решение президента вызвало критику со стороны медийных организаций, журналистов и политиков. Они предупредили, что такой шаг может создать опасный прецедент для свободы прессы.

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