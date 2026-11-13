Президент Румынии Никушор Дан предложил финансово участвовать в сохранении и расширении американского военного присутствия в стране. Об этом сообщает Romania Insider со ссылкой на Financial Times.

Параметры предложения

По словам Дана, он предложил определенные параметры относительно численности войск и распределения расходов. Президент также сослался на предыдущее предложение Польши как на пример такого подхода.

По данным G4media.ro, которые приводит Romania Insider, Дан заявил, что Румыния стремится увеличить число американских военных и получить больше летальных возможностей.

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Пример Польши

В сентябре Варшава предложила Вашингтону платить 15 тысяч долларов в год за каждого американского военнослужащего, размещенного на планируемой военной базе Fort Trump.

Romania Insider связывает предложение Румынии с обеспокоенностью безопасностью в Черноморском регионе из-за вторжений российских беспилотников, а также с усилиями администрации Трампа сократить военное присутствие США в Европе.

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