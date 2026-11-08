Президент Кении Уильям Руто 8 ноября начнет перенесенный четырехдневный визит в регион Гусии. Поездка продлится до 11 ноября и пройдет на фоне политического спора между бывшим секретарем кабинета министров по внутренним делам Фредом Матианги и бывшим заместителем президента Ригати Гачагуа, сообщает Nation Kenya.

Ранее запланированный визит отложили примерно на две недели. По данным издания, задержка произошла на фоне политических разногласий среди представителей Руто в регионе и вопросов относительно незавершенных проектов и невыполненных обещаний.

Программа поездки

Первым пунктом тура станет Западный Мугиранго в округе Ньямира, куда Руто должен прибыть на территорию старшей школы Святого Иоанна Рангеньо. Он также посетит межконфессиональную церковную службу на стадионе Ньямая, введет в эксплуатацию цифровой хаб избирательного округа Западный Мугиранго и даст старт проекту дороги Бондени—Магомбо.

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Затем президент отправится в соседний Северный Мугиранго, где запланированы запуск дороги Томбе—Исинта—Мокомони и церемония начала строительства стадиона Магвагва. Председатель парламентской группы Гусии Джоаш Ньямоко заявил, что строительство стадиона уже ведется.

Спор вокруг Матианги

Политическая напряженность в регионе усилилась после заявления Гачагуа 3 ноября, когда он назвал Матианги «ленивым» и оторванным от местных общин. По информации Nation Kenya, Матианги, который стремится отстранить Руто от должности президента, получил поддержку политиков, ранее бывших его критиками.

Главный организатор фракции большинства в Национальной ассамблее Сильванус Осоро и национальный казначей партии United Democratic Alliance Джафет Ньякунди публично раскритиковали Гачагуа за его высказывания о лидерах общины гусии. Осоро заявил, что представители общины как во власти, так и в оппозиции выступают против оскорблений в адрес Матианги. Тем временем министр образования Джулиус Огامба проводил в Найроби встречи с избранными представителями для подготовки к визиту, а губернатор округа Кисии Симба Арати инспектировал проекты, которые должен открыть президент.

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