Президент Кении Уильям Руто во время четырехдневной поездки по региону Укамбани призвал жителей отказаться от поддержки лидера Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьоки и оппозиции в пользу его переизбрания в 2027 году. Об этом сообщает Nation Kenya.

24 октября Руто посетил округа Китуй, Мачакос и Макуэни, где открывал, инспектировал и запускал проекты в сфере дорог, водоснабжения, общежитий и сельской электрификации. Президент заявил, что оппозиция, к которой принадлежит Мусьока, не имеет четкого плана развития Укамбани, а регион много лет подвергался маргинализации.

Инфраструктурные проекты

По словам Руто, для Китуй, Мачакоса и Макуэни запланированы инфраструктурные проекты общей стоимостью более 150 млрд кенийских шиллингов. В частности, он заявил, что на асфальтирование десяти новых дорог в округе Мачакос предусмотрен 21 млрд шиллингов, а на семь дорог в Макуэни — 16 млрд шиллингов.

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В Мачакосе президент открыл водный проект Mwala Cluster стоимостью 1,47 млрд шиллингов. Он должен ежедневно поставлять 6,6 млн литров воды в избирательные округа Кангундо и Мвала. Руто также сообщил, что его администрация предусмотрела на 2026–2027 финансовый год 28 млрд шиллингов на строительство в Мачакосе 8 тыс. доступных жилых единиц, 6 тыс. мест в общежитиях и 18 рынков.

Критика Калонзо Мусьоки

Во время выступлений Руто неоднократно критиковал Мусьоку, в частности упомянул неасфальтированную дорогу Kandwia–Kyuso–Tseikuru, ведущую к его дому. Президент заявил, что предыдущие правительства отодвигали Укамбани на второй план в планах развития. По данным издания, асфальтирование этой дороги должно начаться в понедельник.

Во время поездки депутат парламента от Ятты Роберт Базил, который ранее был в лагере Мусьоки, заявил о переходе на сторону Руто. На воскресенье также был запланирован осмотр работ на мосту через реку Энзиу, где в 2021 году погиб 31 человек: автобус, на котором они ехали на свадьбу, смыло потоком воды.

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