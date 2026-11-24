Президент Сальвадора Найиб Букеле в конце октября направил на Гаити более 2 тысяч военных, чтобы спасти четырех сальвадорских солдат. На них напали во время службы в международной миссии безопасности ООН, после чего они пропали без вести и могли погибнуть, сообщает Tagesschau.

В столице Гаити Порт-о-Пренсе Букеле приветствовали сторонники, требовавшие безопасности на фоне насилия со стороны банд. По данным издания, сальвадорский президент прибыл в страну после начала операции.

Операция без мандата ООН

Сальвадорские военные, а также вооруженные роботы и беспилотники разрушили штаб-квартиру одной из наиболее влиятельных группировок «400 Mawozo» и дома двух главарей банд. Как отмечает Tagesschau, во время операции погибли десятки предполагаемых участников банд.

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Операция Букеле не имеет мандата ООН и, по оценке издания, находится в правовой серой зоне. Переходное правительство Гаити поддержало ее, однако гаитянские силовики критиковали недостаточную координацию. По их словам, сальвадорские подразделения открывали огонь в опасной близости от войск международной миссии безопасности ООН.

Соглашение о тюрьмах

Гаити и Сальвадор заключили соглашение о строительстве на Гаити трех пенитенциарных учреждений по образцу сальвадорской тюрьмы строгого режима CECOT. Во время операции Букеле также зарегистрировали кандидатом для третьего участия в президентских выборах в Сальвадоре, которые должны состояться в феврале.

По данным ООН, из-за деятельности преступных банд на Гаити около 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Группировки терроризируют население убийствами, похищениями и изнасилованиями. В то же время, по информации Tagesschau, насилие в стране усилилось и после начала сальвадорской операции.

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