Президент Сальвадора Найиб Букеле стремится к третьему президентскому сроку после изменения Конституции страны, отменившего ограничения на количество президентских сроков.

Об этом сообщает France 24. Видеоматериал издания, посвященный планам Букеле, был опубликован 20 ноября 2026 года. Его продолжительность составляет 58 секунд, автор видео — Héloïse Mélan.

Изменение Конституции

France 24 связывает стремление Букеле к третьему сроку именно с изменением Конституции. Согласно описанию издания, отмена лимита на президентские сроки позволила ему добиваться нового мандата.

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Издание также отмечает, что Букеле сам характеризует себя как самого крутого диктатора на Земле.

Популярность и права человека

Война президента с бандами сделала его чрезвычайно популярным, отмечает France 24.

В то же время эта политика, по данным издания, вызвала серьезную обеспокоенность относительно соблюдения прав человека.

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