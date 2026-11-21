Президент Сальвадора Найиб Букеле зарегистрировал свою кандидатуру для участия в президентских выборах 28 февраля, на которых он претендует на третий срок подряд. Вместе с ним документы подал вице-президент Феликс Ульоа, который также баллотируется на переизбрание.

Регистрацию одобрил избирательный орган

Как сообщает UPI, кандидатуры Букеле и Ульоа были поданы в Верховный избирательный трибунал вечером 19 ноября. Правящая партия «Новые идеи» позднее заявила, что избирательный орган одобрил их регистрацию.

Букеле впервые занял пост президента в 2019 году, а в 2024 году был переизбран. В случае победы на следующих выборах он сможет оставаться в должности до 2033 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения в Конституции

В июле 2025 года Конгресс Сальвадора, который контролирует партия Букеле, одобрил конституционные изменения. Они разрешили неограниченное переизбрание президента, продлили президентский срок с пяти до шести лет и отменили второй тур выборов.

Во время выступления у Верховного избирательного трибунала Букеле защитил демократические институты страны и отверг международную критику по поводу концентрации власти его правительством. Согласно опубликованному в октябре опросу CID Gallup, деятельность президента одобряли 94% сальвадорцев.

Читай нас в