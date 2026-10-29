Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Пекин, Китай, заявил, что Германия и Европа не стремятся разрывать экономические связи с Китаем. Вместо этого Германия хочет посредством диалога искать решения для секторов, где возникли значительные торговые дисбалансы, сообщает Anadolu Agency.

Условия для конкуренции

Выступая в Пекинском университете, Штайнмайер подчеркнул, что торговля должна оставаться выгодной для обеих сторон. По его словам, партнерство возможно только тогда, когда каждая из сторон получает от него выгоду.

Президент также отметил, что конкуренция между немецкими и китайскими компаниями полезна, но только при условии честных правил и равных условий для участников рынка. Он предостерег от разделения мира на блоки и нового противостояния между ними, которое, по его словам, могло бы подорвать международную безопасность и привести к экономическим потерям.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Зависимость и торговый дефицит

Штайнмайер признал стремление Китая защитить свою экономику от внешних потрясений и негативного воздействия. В то же время он заявил, что большая автономия Китая не должна приводить к усилению зависимости других стран от него и их уязвимости.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду заявил, что Европа не ищет торговой войны с Китаем, но намерена защищать свою промышленность от недобросовестных практик. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что дефицит торговли ЕС с Китаем в 2025 году составлял 1 млрд евро в день. Доля трех крупных немецких автопроизводителей на рынках Европы и Китая сократилась с 2021 года, а созданная ими добавленная стоимость в Европе в первой половине этого года была на 30–45% ниже, чем в 2021–2022 годах.

Читай нас в