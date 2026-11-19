Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели двусторонние переговоры в китайском Шэньчжэне в четверг, 19 ноября. Встреча состоялась на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает Anadolu Agency.

Торговля и технологии

Ожидалось, что лидеры обсудят торговые вопросы, тарифы и технологические ограничения, в частности касающиеся чипов. Для Трампа это был второй визит в Китай с начала года. Встреча стала третьим раундом переговоров двух лидеров.

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Переговоры с участием Путина

Перед двусторонней встречей Трамп провел переговоры с главой государства-агрессора России Владимиром Путиным. Позже в тот же день Си Цзиньпин, Трамп и Путин, как ожидалось, должны были провести трехсторонние переговоры.

Ранее в тот же день Си Цзиньпин принимал 33-й саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Двусторонние переговоры Китая и США состоялись в рамках этого мероприятия.

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