Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость усиления охраны и скоординированного управления бассейном Хуанхэ, чтобы улучшить состояние реки. Как сообщает ECNS, такие указания он дал относительно дальнейшей защиты и управления рекой.

Экологическая защита бассейна

Си Цзиньпин заявил о необходимости последовательно развивать экологическую защиту и высококачественное развитие бассейна Хуанхэ. Он также призвал сохранять культуру, связанную с рекой, и обеспечить, чтобы она приносила долгосрочную пользу китайской нации и будущим поколениям.

Указания председателя были озвучены 2 ноября на рабочей конференции по комплексной защите и управлению Хуанхэ в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. В мероприятии принял участие вице-премьер Китая Лю Гочжун. Он призвал к совместным действиям для усиления защиты реки, надлежащего управления ею, а также рационального и интенсивного использования водных ресурсов.

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Результаты управления рекой

На конференции участникам представили результаты управления Хуанхэ за последние 80 лет под руководством Коммунистической партии Китая. Согласно данным, приведенным на мероприятии, река, которая ранее страдала от разрушительных наводнений, значительного заиливания и изменения русла, теперь имеет более чистую воду, а использование ее водных ресурсов стало более устойчивым.

Хуанхэ является второй по длине рекой Китая. Она простирается на 5464 километра через девять провинций и автономных районов, пересекает пустынные и лессовые территории и впадает в Бохайское море в провинции Шаньдун.

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