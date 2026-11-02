В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил султану Омана Хайсаму бен Тарику Аль Саиду, что Ближний Восток и регион Персидского залива не должны превращаться в арену соперничества великих держав и геополитических конфликтов, сообщает Channel NewsAsia.

Заявление Си Цзиньпина

Китайский лидер заявил, что мир переживает «глубокие изменения, невиданные за столетие». По его словам, мир и стабильность в регионе требуют совместных усилий всех сторон для их поддержания и защиты.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай стремится содействовать прекращению войны и хочет предложить «мудрость и решения» для преодоления проблем региональной безопасности. Пекин готов активизировать контакты и координацию с арабскими странами, в частности государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы работать над восстановлением мира, долгосрочной стабильности и безопасности.

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Визит султана Омана

Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Пекин 1 ноября с двухдневным визитом. Это первый визит главы Омана в Китай с момента установления дипломатических отношений между странами в 1978 году.

По данным оманских государственных СМИ, султан выразил признательность за позиции Китая по ключевым региональным вопросам. Он подчеркнул, что развитие и стабильность неразрывно связаны, а процветание государств требует безопасности, мира, уважения суверенитета и международного права, а также мирного урегулирования споров.

Султан также заявил, что Оман открыт к заключению с Китаем преференциального двустороннего соглашения о торговле и инвестициях. Китай является крупнейшим торговым партнером Омана, который поставляет в КНР нефть и энергетические товары.

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