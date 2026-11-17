Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд обвинил Объединенные Арабские Эмираты в серьезном вмешательстве во внутренние дела страны, в частности в создании военных баз в некоторых частях Африканского Рога без одобрения федерального правительства. Об этом сообщило Anadolu Agency со ссылкой на телевизионное обращение сомалийского лидера.

Заявления о военном присутствии

По словам Мохамуда, ОАЭ создали формирования вне национальной системы безопасности Могадишо. Он назвал действия Абу-Даби откровенным вмешательством, нарушающим суверенитет Сомали, одновременно напомнив об исторических отношениях между двумя странами.

Президент также заявил, что ОАЭ заключали портовые соглашения по Бербере, Босасо и Кисмайо вне полномочий федеральных властей. Кроме того, он обвинил Эмираты в финансировании политического раскола, роли в признании Израилем северных регионов Сомали и использовании Берберы в январе для вывоза из Йемена скрывавшегося лидера военизированной группировки без согласия Сомали.

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Решение Могадишо

Ранее в этом году власти в Могадишо аннулировали все соглашения с ОАЭ и закрыли воздушное пространство страны для эмиратских военных и грузовых самолетов. Мохамуд заявил, что его правительство готово поддерживать отношения, основанные на равенстве и взаимном уважении.

Отношения Сомали и ОАЭ ранее переживали периоды напряженности и примирения. В 2018 году Абу-Даби назвал незаконным изъятие 9,6 млн долларов из эмиратского самолета в аэропорту Могадишо, заявив, что средства предназначались для поддержки сомалийской армии и военных стажеров. Тогда ОАЭ прекратили свою миссию военной подготовки в Сомали и отвергли обвинения во вмешательстве.

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