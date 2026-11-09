Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября позвонили Владимиру Путину — главе России, государства-агрессора. Разговор состоялся в Хельсинки и длился 90 минут, по данным чиновника, знакомого с деталями звонка. Инициатива вызвала споры среди европейских партнеров по поводу прямых контактов с Москвой на фоне полномасштабной войны России против Украины, сообщает Politico Europe.

Перед звонком Стубб и Стере согласовали свою позицию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они передали Путину, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров во время личной встречи, а до этого необходимы шаги по деэскалации. Стороны также затронули вопросы безопасности в Балтийском море и сохранения открытого судоходства для торговли.

Цель разговора

Стере объяснил изданию, что европейские страны поддерживают Украину, однако прямое влияние на Москву преимущественно имеет Вашингтон. По его мнению, ожидать окончания войны без контактов Европы с Москвой было бы иллюзией. В то же время норвежский премьер отметил, что после разговора не убедился в готовности Путина к реальному соглашению.

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По данным Politico, Путин заявил Стуббу и Стере, что поручит российским представителям готовиться к переговорам в Абу-Даби с участием делегаций России, Украины и США. Финский и норвежский лидеры не ожидают значительного прорыва от этих встреч.

Критика союзников

Инициативу публично раскритиковали премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, а также Литва. Фредериксен заявила, что Европе следует сохранять единство, а не действовать по отдельности. Кристерссон подчеркнул, что мир должен достигаться благодаря силе, а не уступкам.

Чиновники, знакомые с подготовкой звонка, заявили, что о нем заранее проинформировали Фредериксен, а также руководство Франции, Германии и США. Стере сказал, что он и Стубб консультировались с партнерами, но не просили у них разрешения на разговор. После волны критики Зеленский защитил инициативу двух лидеров, отметив, что они помогают Украине.

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