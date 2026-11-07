Президент Тайваня Уильям Лай на открытии Taiwan International Travel Fair в Тайбэе подтвердил цель привлекать 10 млн иностранных туристов ежегодно к 2030 году. Власти также стремятся ежегодно генерировать в туристической отрасли более 1 трлн новых тайваньских долларов, или 30,5 млрд долларов США, сообщает Taipei Times.

По словам Лая, достижению этих показателей должны способствовать улучшение сервиса, усиление бренда Тайваня и цифровая трансформация туристического сектора. Он также заявил, что основанный в этом году Taiwan Tourism Institute будет помогать объединять ресурсы государства и частного сектора для повышения качества услуг и конкуренции за международных путешественников.

ИИ и туристические маршруты

Власти планируют помогать туристическим компаниям внедрять искусственный интеллект и анализ больших данных. По словам президента, это должно позволить бизнесу лучше понимать предпочтения путешественников, повышать эффективность и создавать привлекательные туристические предложения.

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Лай также упомянул программу T-WALK, которая объединяет шесть крупных маршрутов для знакомства иностранных гостей с горными ландшафтами Тайваня. Среди них — маршрут Тамсуй-Кавалан, соединяющий Новый Тайбэй и Тайбэй с уездом Илань, а также маршрут Ракнус Селу, проложенный от Таоюаня через Синьчжу и Мяоли до Тайчжуна.

Показатели внутреннего туризма

Министр транспорта и коммуникаций Чэнь Ши-кай сообщил, что в прошлом году внутренний туризм Тайваня обеспечил 564,3 млрд новых тайваньских долларов, что на 9% больше, чем в 2024 году. Число внутренних поездок достигло 248 млн против 168 млн до пандемии COVID-19.

В этом году ярмарка отмечает 40-летие и заменила в названии слово «Taipei» на «Taiwan». Мероприятие проходит в выставочном центре Nangang в Тайбэе, где представлены 1 600 стендов из 123 стран и городов. Председатель Taiwan Visitors Association Цзянь Юй-янь заявила, что ярмарка все больше ориентируется на особые впечатления и качественные туристические продукты, а не на скидки.

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