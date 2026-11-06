Президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта заявил, что намерен номинировать южнокорейское движение «Революция света» на Нобелевскую премию мира. Он сказал об этом после переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Сеуле, сообщает Korea Herald.

Заявление о номинации

Рамуш-Орта высоко оценил массовые протесты, прошедшие в Южной Корее после кратковременного введения военного положения бывшим президентом Юн Сок Ёлем в декабре 2024 года. Эти демонстрации, начавшиеся после объявления военного положения 3 декабря 2024 года, называют Революцией света.

Президент Тимора-Лешти заявил, что это движение заслуживает международного признания, и пообещал активно номинировать его на Нобелевскую премию мира. Он также отметил действия граждан Южной Кореи в защиту демократии.

Рамуш-Орта получил Нобелевскую премию мира в 1996 году за деятельность, связанную с независимостью Тимора-Лешти. По правилам Норвежского Нобелевского комитета бывшие лауреаты премии и действующие главы государств могут подавать номинации.

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Ли Чжэ Мён приветствовал предложение и назвал демократическое восстановление Южной Кореи историческим достижением. Он выразил мнение, что номинация от лауреата Нобелевской премии мира может дать корейскому народу хорошие шансы на получение награды.

Сотрудничество Южной Кореи и Тимора-Лешти

Во время саммита главы государств договорились углубить двустороннее сотрудничество в сфере экономического развития, безопасности и других областях. Встреча в резиденции Чхонвадэ стала первым официальным визитом президента Тимора-Лешти в Южную Корею с момента установления дипломатических отношений между странами в 2002 году.

Стороны согласились усилить взаимодействие в сфере защиты интеллектуальной собственности, противодействия изменению климата, помощи развитию и правоохранительной деятельности. Они также планируют заключить соглашения о климатическом сотрудничестве и грантовой помощи, а также расширить обмен информацией для борьбы с транснациональной преступностью.

Страны намерены углублять трудовое сотрудничество через южнокорейскую систему разрешений на трудоустройство, усилить защиту работников из Тимора-Лешти и расширить преподавание корейского языка. Лидеры также договорились проводить регулярные дипломатические консультации и укреплять сотрудничество в АСЕАН, в том числе по вопросу председательства Тимора-Лешти в организации в 2029 году.

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