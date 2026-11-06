Президент Нигерии Бола Тинубу должен открыть восемь крупных объектов в штате Аква-Ибом на юге страны. Он планирует посетить столицу штата Уйо и открыть проекты, реализованные администрацией губернатора Умо Эно, сообщает Premium Times Nigeria.

В перечень входят дорога Airport–Okopedi, Ring Road 3, офисный комплекс AKWA-GIS, Центр командования и контроля, курорт ARISE Palm Resort, здание международного терминала в аэропорту Виктора Атта, аэропортовая больница и авиационный городок Ibom.

Бюджетные ассигнования

По данным издания, в бюджетах штата на 2023–2026 годы на первую очередь 14,5-километровой дороги Airport–Okopedi предусмотрели в общей сложности 49,5 млрд найр. В бюджетах на 2024–2026 годы заложили 49 млрд найр на проект расширения 7,868-километровой Ring Road 3, который выполняет Hensek Services.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На строительство ARISE Palm Resort в 2025 году предусмотрели 29,99 млрд найр, а в 2026-м — еще 10 млрд найр. Отдельно 5 млрд найр выделили на противоэрозионные сооружения возле курорта. На здание международного терминала в аэропорту Виктора Атта в течение четырех бюджетных циклов предусмотрели 59,65 млрд найр.

Доступность данных о закупках

Premium Times Nigeria отмечает, что не нашло в открытом доступе первоначальных сумм контрактов, данных о подрядчиках и документов о закупках по ряду проектов. Закон штата о государственных закупках обязывает профильное агентство и заказчиков регулярно публиковать такую информацию на электронном портале.

Издание также обратилось к комиссару штата по информации Аниекану Уманаху с запросом о стоимости проектов, изменениях в контрактах и процедурах их заключения. На момент выхода материала он не ответил на звонки и сообщения.

Читай нас в