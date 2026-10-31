Президент Нигерии Бола Тинубу похвалил Комиссию Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) за помощь Федеральному бюро расследований США в деле об онлайн-сексуальном вымогательстве. Как сообщает Premium Times Nigeria, поводом стало письмо директора ФБР Каша Пателя председателю EFCC Оле Олукоеде, в котором он отметил роль нигерийского ведомства в расследовании.

Тинубу заявил, что работа EFCC является примером институциональной деятельности, которую его администрация стремится развивать в стране. Президент также подчеркнул, что Нигерия не должна становиться убежищем для преступников, эксплуатирующих людей в стране или за ее пределами, и пообещал поддержку правоохранительным и антикоррупционным органам.

Экстрадиция подозреваемых

Расследование под названием Operation Artemis касалось экстрадиции в США Мудасиру Афиза Олавале и Адеболы Фестуса Адекунле. По данным EFCC, ее подразделение в Лагосе содействовало передаче обоих мужчин американской стороне 26 августа после отдельных расследований ФБР.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным EFCC, схемы были направлены против несовершеннолетних мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет. Подозреваемые якобы угрожали распространить интимные фотографии жертв и требовали деньги через переводы, подарочные карты и криптовалюту.

Дела в США

ФБР связало расследование с двумя отдельными случаями, в которых американские подростки умерли в результате самоубийства после сексуальной эксплуатации и вымогательства в интернете. В одном из эпизодов 13-летнему мальчику в Instagram предложили обменяться обнаженными фотографиями, после чего собеседник, по утверждению следствия, начал угрожать разослать снимки его контактам.

По данным EFCC, США добивались экстрадиции 24-летнего Олавале, чтобы он предстал перед судом по семи пунктам обвинения, включая сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего, повлекшую смерть, склонение несовершеннолетнего к сексуальным действиям, угрозы и распространение материалов сексуального насилия над детьми. Министерство юстиции США сообщило, что Олавале был экстрадирован 27 августа, а на следующий день предстал перед федеральным судом в Гринсборо, штат Северная Каролина. Обвинения остаются утверждениями стороны обвинения; мужчина считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Читай нас в