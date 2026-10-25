Президент Нигерии Бола Тинубу официально начал кампанию по переизбранию на второй срок на митинге в штате Кадуна на северо-западе страны. Следующие президентские выборы в самой населенной стране Африки должны состояться в январе 2027 года.

Как сообщает Deutsche Welle, Тинубу пообещал гражданам лучшее будущее. На митинге он также говорил о процветании, стабильности, росте, восстановлении и возможностях для страны.

Экономические трудности

Кампания будет проходить на фоне кризиса стоимости жизни и проблем с безопасностью. После прихода к власти в 2023 году Тинубу отменил действовавшие много лет субсидии на топливо, что вызвало возмущение и способствовало инфляции в Нигерии.

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Президент отверг критику своей экономической политики, возложив ответственность за голод и бедность на политических оппонентов. Ранее в этом месяце Тинубу признал экономические проблемы страны, но заявил, что реформы его администрации не создали слабости экономики, а противостоят им. После этого правительство объявило о возможном введении предельных цен на топливо.

Безопасность и соперники

Одной из ключевых тем выборов также станет безопасность. Нигерия противостоит вооруженным бандитам и похищениям людей, а также длительному джихадистскому повстанию, начавшемуся с восстания группировки «Боко харам» в 2009 году. В пятницу вооруженные нападавшие убили не менее 20 человек во время атаки на деревню на северо-востоке страны.

Вероятными главными соперниками Тинубу называют бывшего вице-президента Атику Абубакара и бывшего губернатора штата Питера Оби. На выборах 2023 года Тинубу получил менее 36,6% действительных голосов, Абубакар — 29%, а Оби — 25,4%.

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