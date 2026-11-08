Президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования военному лидеру Нигера Абдурахаману Тиани в связи со смертью его отца Эльхаджи Хассане. Как сообщает Premium Times Nigeria, он умер в четверг, 5 ноября, в возрасте 110 лет.

Соболезнования от президента Нигерии

В заявлении, распространенном пресс-секретарем президента Байо Онуанугой, Тинубу отметил, что правительство и народ Нигерии солидарны с Нигером в период траура.

По словам Тинубу, смерть отца является глубокой личной утратой. Он призвал Тиани найти утешение во влиянии, которое его отец оказал на жизни других людей, а также в его долголетии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Президент Нигерии также заявил, что покойный оставил после себя наследие веры, чести и добродетели. Тинубу помолился, чтобы Аллах даровал умершему Аль-Джанна Фирдаус и утешил его семью и близких.

Напряженные отношения между странами

Соболезнования прозвучали на фоне напряженных дипломатических отношений между Нигерией и Нигером после военного переворота в Нигере в июле 2023 года, который отстранил гражданское правительство. В январе 2025 года Нигер, Мали и Буркина-Фасо вышли из Экономического сообщества стран Западной Африки.

Тиани неоднократно обвинял Нигерию в сговоре с Францией с целью дестабилизации Нигера. В частности, он утверждал, что Абуджа способствует созданию террористических баз в северо-западных и северо-восточных районах Нигера. Нигерия называла эти обвинения безосновательными и заявляла о приверженности региональному миру и безопасности.

Читай нас в