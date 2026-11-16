Президент США Дональд Трамп 16 ноября в Вашингтоне заявил, что на этой неделе может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае. Об этом он сказал журналистам перед отъездом из Белого дома на Филиппины и в Китай, сообщает Channel NewsAsia.

Возможная встреча в Китае

По словам Трампа, потенциальная встреча состоится в Китае, а присутствие Ким Чен Ына будет зависеть от председателя КНР Си Цзиньпина. Американский президент также заявил, что во время поездки планирует встретиться с Си Цзиньпином.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность в новой встрече с северокорейским лидером в течение своего нынешнего президентского срока. В то же время высокопоставленные чиновники США ранее заявляли, что непосредственных планов провести такую встречу нет.

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Предыдущие контакты

В 2017–2021 годах Трамп несколько раз встречался с Ким Чен Ыном, в том числе в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Ранее он также анонсировал переговоры с лидером КНДР, которые в итоге не состоялись.

Северная Корея публично заявляла, что в настоящее время не намерена проводить встречу с президентом США. Представительство КНДР в ООН не ответило на запрос о комментарии.

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