В китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин начали двусторонние переговоры. Встреча состоялась во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Встреча после саммита АТЭС

Перед началом двусторонних переговоров оба лидера приняли участие в 33-й встрече экономических лидеров АТЭС. Во время мероприятия в Шэньчжэне Трамп и Путин выступили перед собравшимися руководителями. Переговоры начались после их участия в этой встрече.

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Заявление Трампа

Перед открытой для прессы частью встречи Трамп сказал журналистам, что давно знает Путина. По его словам, переговоры могут положить начало позитивным изменениям или дать результаты. Он выразил уверенность, что это может произойти.

Путин не делал заявлений журналистам во время открытой части двусторонней встречи.

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