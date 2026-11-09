Президент США Дональд Трамп заявил, что может не поддержать ни одного кандидата, который будет претендовать на его место на президентских выборах 2028 года. На вопрос в интервью программе CBS 60 Minutes, поддержит ли он потенциального преемника, Трамп ответил: «Вероятно. Не обязательно». Позже он добавил: «Возможно, мне лучше не вмешиваться».

Как сообщает Anadolu Agency, Трамп при этом подчеркнул, что его поддержка могла бы иметь значительное влияние в Республиканской партии. По его словам, его одобрение кандидатов ранее было очень влиятельным.

Возможные кандидаты

Отвечая на вопрос о потенциальном преемнике помимо вице-президента Джей Ди Вэнса, Трамп положительно отозвался о государственном секретаре Марко Рубио. Он назвал Рубио сильным кандидатом и заявил, что тот «делает фантастическую работу». Президент также упомянул нескольких сенаторов, которых считает сильными претендентами, однако не назвал их имен.

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Оценка результатов промежуточных выборов

После значительных потерь республиканцев на промежуточных выборах Трамп заявил, что его движение Make America Great Again может существовать и после окончания его президентства. Он охарактеризовал MAGA как «здравый смысл» и назвал среди принципов движения контроль над границами, сильную армию и экономический рост.

Причиной неудачных результатов республиканцев Трамп частично назвал «плохую подачу сообщения». Он признал, что проблема могла быть и в его коммуникации, хотя ранее в интервью говорил о десятках предвыборных митингов. Президент также раскритиковал СМИ, заявив, что они не освещают положительные для республиканцев новости.

Трамп настаивал, что общественная поддержка его действий в отношении войны с Ираном остается «феноменальной», хотя, по данным агентства, несколько опросов свидетельствуют об обратном. Он также утверждал, что распространенное недовольство его экономической политикой не связано с войной с Ираном.

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