Президент США Дональд Трамп во вторник вручил бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани Президентскую медаль Свободы — высшую гражданскую награду страны. Об этом сообщает The Hill.

В Белом доме отметили роль Джулиани после террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, после которых он получил прозвище «мэр Америки». Пресс-секретарь Белого дома Оливия Вейлз назвала его преданным государственным служащим, чье решительное лидерство оказало длительное влияние на Нью-Йорк и США.

Реакция Джулиани

Джулиани заявил, что для него большая честь получить награду. Он связал собственные отличия на государственной службе с советом бывшего президента Рональда Рейгана и разделил признание с людьми, работавшими вместе с ним, в том числе с теми, кто погиб за дела, за которые они боролись сообща.

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Во время работы мэром Нью-Йорка Джулиани также был известен преследованием нескольких главарей мафии и политикой жесткого противодействия преступности. В 2008 году он непродолжительное время участвовал в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, а затем снял свою кандидатуру и поддержал сенатора Джона Маккейна.

Союзник Трампа

Джулиани поддерживал первую президентскую кампанию Трампа в 2016 году, а позднее вошел в его юридическую команду и возглавил усилия по отмене результатов выборов 2020 года. The Hill пишет, что он был ответчиком по двум искам о клевете, связанным с необоснованными заявлениями о фальсификациях на выборах. Ему также предъявили обвинения по закону RICO в штате Джорджия.

Издание отмечает, что Джулиани лишили права на адвокатскую практику в Нью-Йорке и Вашингтоне из-за неоднократных ложных заявлений относительно выборов. В ноябре 2025 года Трамп помиловал Джулиани и других союзников, связанных с попытками отменить результаты выборов 2020 года.

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