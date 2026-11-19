В Китае президент США Дональд Трамп заявил, что достичь взаимного соглашения об ограничении ядерного оружия будет сложно. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, главой государства-агрессора России, он сказал, что продолжит работать над этим вопросом.

Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Reuters, Трамп сделал заявление в четверг во время телефонного разговора с агентством. В тот момент он возвращался в Вашингтон после трехстороннего саммита в Китае.

Оценка переговоров

По словам Трампа, он поддерживает саму идею ограничения ядерных вооружений. В то же время президент США отметил, что переговоры о такой договоренности являются для него как главы государства очень сложной задачей.

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Трамп также заявил, что, несмотря на сложность переговорного процесса, намерен и далее работать над достижением соглашения.

Встреча в Китае

В материале отмечается, что перед разговором с Reuters Трамп участвовал в трехстороннем саммите в Китае вместе с Си Цзиньпином и Путиным. В подписи к фото Jerusalem Post указано, что лидеры находились на мероприятии в Шэньчжэне во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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